Справді дуже схожий: у Каліфорнії продають "Західний Білий дім"

Не кожен день з'являється шанс жити в "Білому домі". У Каліфорнії така можливість є, однак за чималу суму.

Палацовий маєток, відомий як "Західний Білий дім" розташований у місті Гіллсборо. Його продають за 38,9 мільйона доларів. Хоча будинок розміщений на відстані легкої поїздки від Сан-Франциско, це наче окремий світ.

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Будинок дуже схожий на Білий дім

Маєток має площу 2262 квадратних метрів. Його збудували ще в 1915 році. Це помешкання називають історичною перлиною міста Гіллсборо.

Палацований маєток у стилі Білого дому / Фото Brian Kitts

Резиденція вміщує аж 11 спалень та 14 ванних кімнат. Також тут гараж на 8 автомобілів, велике подвір'я, більша частина якого вкрита лісом. Житло особливе тим, що максимально приватне, усамітнене та непомітне для перехожих.

Надворі облаштований чудовий басейн з гідромасажною ванною та павільйон з власною кухнею, ванною кімнатою та сауною.

Коли ви зайдете всередину, то найперше побачите офіційну вхідну кімнату. Потім будуть дві туалетні кімнати, копія "Східної кімнати" з каміном, офіційна їдальня, кухня для гурманів, комора дворецького, кімната для сніданку, сімейна кімната й копія "Овального кабінету". Також на першому поверсі є фітнес-зал, вітальня, винний льох, пральня та дві спальні.

Стриманий та вишуканий інтер'єр / Фото Brian Kitts

На другому поверсі розташовані спальні, кімната відпочинку, домашній кінотеатр, снек-бар, туалетна кімната, велика ванна кімната з роздягальнею. На даху є сонячна тераса. Тобто тут є все, що тільки можна.