"Для мене дім повинен бути наповнений ідеями яскравих кольорів кімнати, такими як бірюзовий колір і сміливі візерунки, оскільки вони додають індивідуальності і створюють простір, який справді є вашим", – каже фахівчиня Емма Детердінг.
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Найкращі експерти з дизайну інтер'єру назвали 5 кольорів, які будуть ідеальною парою бірюзовому.
Білий
Бірюзово-біла кухня / Фото Olive & Barr
Жовтий
Бірюзова стіна – попереду, а жовта – позаду / Фото Benjamin Moore
Ніжно-рожевий
Темно-бірюзова акцентна стіна на тлі ніжно-рожевих у ванній / Фото YesColours
Апельсиновий
Вітальня з темно-бірюзовими диванами та помаранчевими подушками / Фото Kelling Designs
Шоколадно-коричневий
Темно-бірюзовий диван і пуф на тлі шоколадно-коричневої стіни / Фото Bert & May