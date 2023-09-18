"Для меня дом должен быть наполнен идеями ярких цветов комнаты, такими как бирюзовый цвет и смелые узоры, поскольку они придают индивидуальности и создают пространство, которое действительно ваше", – говорит специалист Эмма Детердинг.

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Лучшие эксперты по дизайну интерьера назвали 5 цветов, которые будут идеальной парой бирюзовой.

Белый

Бирюзово-белая кухня / Фото Olive & Barr

Желтый

Бирюзовая стена – впереди, а желтая – позади / Фото Benjamin Moore

Нежно-розовый

Темно-бирюзовая акцентная стена на фоне нежно-розовых в ванной. Фото YesColours

Апельсиновый

Гостиная с темно-бирюзовыми диванами и оранжевыми подушками / Фото Kelling Designs

Шоколадно-коричневый

Темно-бирюзовый диван и пуф на фоне шоколадно-коричневой стены / Фото Bert & May