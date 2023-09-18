Це дуже красиво: 5 кольорів, які чудово поєднуються з бірюзовим
Джерело:Homes & Gardens
Бірюзовий – чудовий відтінок, який безперечно варто розглянути, коли ви плануєте наступний ремонт. Сміливий та помірно-яскравий, він додасть родзинки будь-якому нейтральному простору.
"Для мене дім повинен бути наповнений ідеями яскравих кольорів кімнати, такими як бірюзовий колір і сміливі візерунки, оскільки вони додають індивідуальності і створюють простір, який справді є вашим", – каже фахівчиня Емма Детердінг.
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Найкращі експерти з дизайну інтер'єру назвали 5 кольорів, які будуть ідеальною парою бірюзовому.
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