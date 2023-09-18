Це дуже красиво: 5 кольорів, які чудово поєднуються з бірюзовим

Бірюзовий – чудовий відтінок, який безперечно варто розглянути, коли ви плануєте наступний ремонт. Сміливий та помірно-яскравий, він додасть родзинки будь-якому нейтральному простору.

"Для мене дім повинен бути наповнений ідеями яскравих кольорів кімнати, такими як бірюзовий колір і сміливі візерунки, оскільки вони додають індивідуальності і створюють простір, який справді є вашим", – каже фахівчиня Емма Детердінг.

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Найкращі експерти з дизайну інтер'єру назвали 5 кольорів, які будуть ідеальною парою бірюзовому.

Білий

Бірюзово-біла кухня / Фото Olive & Barr

Жовтий

Бірюзова стіна – попереду, а жовта – позаду / Фото Benjamin Moore

Ніжно-рожевий

Темно-бірюзова акцентна стіна на тлі ніжно-рожевих у ванній / Фото YesColours

Апельсиновий

Вітальня з темно-бірюзовими диванами та помаранчевими подушками / Фото Kelling Designs

Шоколадно-коричневий

Темно-бірюзовий диван і пуф на тлі шоколадно-коричневої стіни / Фото Bert & May