Бомбосховище нагадало їм місця зйомок фільмів жаху. Про це чоловік згодом розповів на популярному форумі Reddit.

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Як сцена з фільму жахів

Новий власник житла розповів, що довго не міг зайти в бомбосховище, бо йому було страшно.

Перше, що я подумав, – це фільм "Варвар" або сцена в "Мовчанні ягнят", де Джоді Фостер перебуває в підвалі Буффало Білла і бачить труп, що гниє, у ванній. Як ви розумієте, того дня я туди не спустився,

– написав чоловік.

Коли вони з дружиною добре облаштувалися, він наважився це зробити. Як пригадує власник, він дуже нервував і боявся, може побачити щось дуже моторошне.

Я подумки готувався до найгіршого — можливо, кілька дюймів каламутної води на підлозі або брудний, старий матрац. На щастя, жодних отруйних жуків чи змій,

– поділився господар.



Власне укриття у дворі будинку / Фото Reddit

Як з'ясувалося, укриття збудували в 1980-х роках. Раніше там була кімната, душ і туалет. Подружжя планує перетворити його на музичну кімнату.