Бомбоубежище напомнило им места съемок фильмов ужасов. Об этом мужчина впоследствии рассказал на популярном форуме Reddit.

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Как сцена из фильма ужасов

Новый владелец жилья рассказал, что долго не мог зайти в бомбоубежище, потому что ему было страшно.

Первое, что я подумал, – это фильм "Варвар" или сцена в "Молчании ягнят", где Джоди Фостер находится в подвале Буффало Билла и видит труп, гниющего, в ванной. Как вы понимаете, в тот день я туда не спустился,

– написал мужчина.

Когда они с женой хорошо обустроились, он решился это сделать. Как вспоминает владелец, он очень нервничал и боялся, может увидеть что-то очень жуткое.

Я мысленно готовился к худшему - возможно, несколько дюймов мутной воды на полу или грязный, старый матрас. К счастью, никаких ядовитых жуков или змей,

– поделился хозяин.



Собственное укрытие во дворе дома / Фото Reddit

Как выяснилось, укрытие построили в 1980-х годах. Раньше там была комната, душ и туалет. Супруги планируют превратить его в музыкальную комнату.