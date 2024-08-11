Подружжя знайшло бомбосховище на задньому дворі свого будинку: що там було

Подружжя з Нью-Мексико нещодавно придбало новий будинок. Вже після переїзду пара наважилася дослідити моторошне бомбосховище на задньому дворі.

Бомбосховище нагадало їм місця зйомок фільмів жаху. Про це чоловік згодом розповів на популярному форумі Reddit.

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Як сцена з фільму жахів

Новий власник житла розповів, що довго не міг зайти в бомбосховище, бо йому було страшно.

Перше, що я подумав, – це фільм "Варвар" або сцена в "Мовчанні ягнят", де Джоді Фостер перебуває в підвалі Буффало Білла і бачить труп, що гниє, у ванній. Як ви розумієте, того дня я туди не спустився,

– написав чоловік.

Коли вони з дружиною добре облаштувалися, він наважився це зробити. Як пригадує власник, він дуже нервував і боявся, може побачити щось дуже моторошне.

Я подумки готувався до найгіршого — можливо, кілька дюймів каламутної води на підлозі або брудний, старий матрац. На щастя, жодних отруйних жуків чи змій,

– поділився господар.



Власне укриття у дворі будинку / Фото Reddit

Як з'ясувалося, укриття збудували в 1980-х роках. Раніше там була кімната, душ і туалет. Подружжя планує перетворити його на музичну кімнату.