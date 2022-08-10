У п'ятницю 5 серпня з'явилися новини, що сім'я Джонсонів все ж вирішила продати резиденцію на півдні Лондона. Скільки вони просять за житло – далі.

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Скільки коштує резиденція, яка належала Борису Джонсону

Відомо, що триповерхова лондонська нерухомість площею близько 195 квадратних метрів виставлена на продаж за 1,6 мільйона фунтів стерлінгів (1,93 мільйона доларів США). У резиденції є чотири спальні та три ванні кімнати. Також у вартість входить приватний сад.



Борис Джонсон продає лондонський будинок / Фото Daily Mail

Поруч розташовується популярний парк, а сам район Кембервелл вважається одним із найелітніших у Лондоні.

У оголошенні вказано, що всередині резиденція оброблена вишуканим декором. Крім того, майбутнім власникам переходять жалюзі, дерев'яна підлога та радіатори. Загалом усі кімнати у будинку просторі та з природним освітленням.

На першому поверсі розташована прийомна з двома мармуровими камінами, дерев'яною підлогою, вбудованими книжковими стелажами. На тому ж поверсі розміщена кухня-вітальня, звідки відкривається вихід на задній двір та сад.



Інтер'єр в одній із кімнат / Фото Daily Mail

Вгорі основною кімнатою є спальня господарів. Її вікна виходять на парк. У ванній та спальній зоні є каміни. Ще дві гостьові спальні та ванна кімната розташовані на третьому поверсі.

Повідомляється, що до відставки прем'єр-міністра, Джонсони здавали будинок не менш ніж за 10 000 фунтів стерлінгів на місяць.