Чоловік переїхав з квартири у фургон, щоб не сплачувати оренду: скільки він заощаджує
Джерело:The Sun
Чоловік працював у Лондоні 6 років, і стільки ж часу орендував маленьку квартиру, сплачуючи "грабіжницьку суму оренди". Це настільки набридло британцю, що він вирішив переїхати у фургон.
Чоловік, на ім'я Сі, розповів, що його життя змінилося на краще після того, як він звільнився з роботи та переїхав у фургон. Так він зміг не лише закрити борги, а й добре заощадити.
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Британець живе у фургоні та подорожує світом
Сі орендував маленьку квартиру за 800 фунтів стерлінгів зі спільною ванною та кухнею. Там жили ще п'ять людей.
Згодом, влізши в борги, він зрозумів, що хоче змінити своє життя та жити якомога економніше. Тоді Сі купив фургон за 7 250 фунтів і переоблаштував його на житло. Так йому ще й вдалося здійснити свою мрію – подорожувати світом.
Оскільки британець перестав платити таку велику суму за оренду, він зміг заощадити близько 18 тисяч фунтів стерлінгів за 1,5 року.
Що стосується "дому на колесах", то Сі подбав про "атмосферу котеджу" з великою кількістю деревини. У фургоні є спальне місце, кухонна зона з дров'яною конфоркою та газовою піччю. Чоловік навіть подбав про невелику ванну з душем і туалетом. Усе це він облаштував сам.