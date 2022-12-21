Британський архітектор Норман Фостер оприлюднив генплан реконструкції Харкова

Британський архітектор Норман Фостер оприлюднив деталі генерального плану реконструкції Харкова. Згідно із ним у місті з'явиться "знакова будівля", спроєктована студією Foster + Partners.

Генплан Харкова став спільною роботою інженерної студії Arup, Norman Foster Foundation та харківських архітекторів. Роботи по відбудові міста здійснюватимуться на безоплатній основі.

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Що вже відомо про генплан

Як зазначили на сайті Norman Foster Foundation, під час розробки проєкту було проведено понад 100 зустрічей та робочих сесій. Спершу архітектори сконцентруються на п'ятьох блоках: історичній спадщині, річках, промисловості, відбудові житлі та створенні наукового кварталу.

На безпосередній зустрічі Фостера із мером Харкова Ігорем Тереховим у п'ятницю, 16 грудня, було представлено кожен пункт документа із докладним описом проєктів, які мають бути реалізовані на початку наступного року.



На зустрічі назвали кооки відбудови Харкова / Фото інстаграм normanfosterfdn

Проєкт спадщини передбачає створення "нової архітектурної пам'ятки" у центрі Харкова, що сприятиме "шанобливому підходу до відновлення історичних будівель". Водночас вугільний завод у місті перетворять на "центр екологічно чистої енергії".

Згідно із проєктом житлового будівництва, у Харкові модернізують панельні житлові квартали та створять енергоефективні будинки по всьому місту.



Особливу увагу приділять модернізації житлових кварталів / Фото інстаграм normanfosterfdn

Проєкт наукового кварталу має розвивати високотехнологічну промисловість, центри дослідження та стартапи, щоб відновити індустріальну базу міста. Цей проєкт стане основою пілотного дослідження – містобудівного плану бульварів, вулиць, площ, парків та озеленення з орієнтирами щодо висоти та відступу будівель із чітким зонуванням. Одна із тутешніх споруд буде спроєктована Фостером.

Це наша перша очна зустріч, на якій ми бачимо результат багатомісячної співпраці Харківської міськради, харківських архітекторів та провідних світових експертів. Ми обговорили генплан міста та реконструкцію житлових масивів, а також створення не просто технопарку, а цілої наукової спільноти,

– розповів Терехов.

Він наголосив, що після реконструкції у місті буде майданчик для розвитку стартапів, університети, житло, зелена зона, ринок, тобто вся необхідна інфраструктура для комфортного життя та розвитку економіки.

Харківська група архітекторів та Norman Foster Foundation готують підсумковий документ, який буде представлений широкому загалу найближчими тижнями.