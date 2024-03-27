Річ у тім, що будинок виявився вищим, ніж у затверджених планах. Мовляв, через ці 13 міліметрів "будівля має громіздкий і незграбний вигляд в історичній природоохоронній зоні". Про це наголосили в рішенні місцевої ради.

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Директор компанії каже, що це нонсенс

Вейн Лоу, який є директором будівельної компанії, заявив, що вартість робіт надто висока. Він назвав рішення місцевої ради нонсенсом, а тому подаватиме апеляцію в Інспекцію з планування.

Будинок на 13 міліметрів вищий, ніж це дозволено / Фото David Nolan

"У затверджених планах нам було дозволено побудувати будинок на 157 міліметрів вищим, ніж будинок на сході, ми ж збудували на 13 міліметрів вищий. Якби ми вчинили так, як кажуть ці чиновники, нам довелося б якимось чином підняти дах уже збудованого і дуже популярного будинку, прибрати кілька цеглин і опустити дах назад, що обійшлося б нам приблизно в 30 тисяч фунтів стерлінгів. Я гарантую, що ніхто з тих, хто живе по сусідству, або перехожих не помітить ані найменшої різниці", – сказав забудовник.

Згідно з правилами, будинок справді повинен відповідати затвердженим планам, щоб він був частиною єдиного стилю району. Окрім того, вікна з одного боку житла не мають бути з прозорого скла. На думку співробітників відділу планування, порушення цих умов завдає шкоди навколишній території.