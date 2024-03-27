Дело в том, что дом оказался выше, чем в утвержденных планах. Мол, из-за этих 13 миллиметров "здание имеет громоздкий и неуклюжий вид в исторической природоохранной зоне". Об этом отметили в решении местного совета.

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Директор компании говорит, что это нонсенс

Вейн Лоу, который является директором строительной компании, заявил, что стоимость работ слишком высока. Он назвал решение местного совета нонсенсом, а потому будет подавать апелляцию в Инспекцию по планированию.

Дом на 13 миллиметров выше, чем это разрешено / Фото David Nolan

"В утвержденных планах нам было разрешено построить дом на 157 миллиметров выше, чем дом на востоке, мы же построили на 13 миллиметров выше. Если бы мы поступили так, как говорят эти чиновники, нам пришлось бы каким-то образом поднять крышу уже построенного и очень популярного дома, убрать несколько кирпичей и опустить крышу обратно, что обошлось бы нам примерно в 30 тысяч фунтов стерлингов. Я гарантирую, что никто из тех, кто живет по соседству, или прохожих не заметит ни малейшей разницы", – сказал застройщик.

Согласно правилам, дом действительно должен соответствовать утвержденным планам, чтобы он был частью единого стиля района. Кроме того, окна с одной стороны жилья не должны быть из прозрачного стекла. По мнению сотрудников отдела планирования, нарушение этих условий наносит вред окружающей территории.