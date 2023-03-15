Найбільше бруду накопичується в кухні та ванній. Тому речі в цих кімнатах слід очищати з особливою увагою.

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Пральна машина

Кожного разу, коли ви відчиняєте та зачиняєте дверцята пральної машини, волога від кожного циклу затримується в ущільненні. Бак – це ще одна приховане місце для вологи та цвілі.

Що робити: відчиніть дверцята для провітрювання протягом кількох годин після прання. Це буде профілактикою від цвілі. Якщо цвіль вже з'явилася, то її можна очистити за допомогою суміш білого оцту та харчової соди в рівних пропорціях.

Тримач для зубної щітки

Нещодавнє дослідження Національного санітарного фонду показало, що підставки для зубних щіток займають третє місце за брудністю у вашому домі.

Поставте тримач для щітки якомога далі від унітаза, бо на нього можуть потрапляти бризки. Також мийте руки перед чищенням зубів.

Килими

Що ховається у ваших килимах? Багато неприємних речей, зокрема відмерлі клітини шкіри, волосся, пилові кліщі. Якщо у вас є домашні улюбленці, то ще й шерсть.

Регулярно пилосьте килими та час від часу ретельно їх очищуйте за допомогою спеціальних засобів. Добре було б замовити професійне прибирання.

Клавіатура ПК

Ця річ, до якої ми торкаємося кожен день, є однією з найогидніших поверхонь у вашому домі. Насправді 44% людей не чистять клавіатури регулярно, згідно з опитуванням Американського інституту очищення.

Як очистити: спочатку перехиліть клавіатуру над смітником, щоб висипати бруд, пил, крихти та інше сміття. Тоді очистьте за допомогою дезінфекційного засобу й мікрофібри.