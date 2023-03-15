Больше грязи накапливается в кухне и ванной. Потому вещи в этих комнатах следует очищать с особым вниманием.

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Стиральная машина

Каждый раз, когда вы открываете и закрываете дверцу стиральной машины, влага от каждого цикла задерживается в уплотнении. Бак – это еще одно скрытое место для влаги и плесени.

Что делать: откройте дверцу для проветривания в течение нескольких часов после стирки. Это будет профилактикой от плесени. Если плесень уже появилась, то ее можно очистить с помощью смеси белого уксуса и пищевой соды в равных пропорциях.

Держатель для зубной щетки

Недавнее исследование Национального санитарного фонда показало, что подставки для зубных щеток занимают третье место по грязности в вашем доме.

Поставьте держатель щетки как можно дальше от унитаза, так как на него могут попадать брызги. Также мойте руки перед чисткой зубов.

Ковры

Что скрывается в ваших коврах? Много неприятных вещей, в частности, отмершие клетки кожи, волосы, пылевые клещи. Если у вас есть домашние питомцы, то еще и шерсть.

Регулярно пылесосьте ковры и время от времени тщательно их очищайте с помощью специальных средств. Хорошо было бы заказать профессиональную уборку.

Клавиатура ПК

Эта вещь, к которой мы прикасаемся каждый день, является одной из самых отвратительных поверхностей в вашем доме. На самом деле 44% людей не чистят клавиатуры регулярно, согласно опросу Американского института очистки.

Как очистить: сначала переклоните клавиатуру над помойкой, чтобы высыпать грязь, пыль, крошки и прочий мусор. Тогда очистите с помощью дезинфицирующего средства и микрофибры.