Як пояснюють експерти, мешканці деокупованих регіонів переміщаються у район Борисполя. Дехто досі залишається за кордоном, що зумовлює простій більшості квартир та будинків.

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Ситуація на ринку оренди житла

Як пояснює власник агенції нерухомості, яка спеціалізується на напрямку Буча – Ірпінь, Віктор Висоцький, ціна на оренду житла тут впала у 2 рази, на нові будинки – до 20%. Квартири орендують переважно ті, хто давно планував переїхати в кращі умови.

Це новий фонд, з гарним ремонтом. Кількість пустих квартир зашкалює,

– зауважує він.



Ціна оренди житла в Ірпені впала удвічі / Скриншот 24 каналу

Так, оренда 1-кімнатної квартири в регіоні обійдеться 4 – 6 тисяч гривень, 2- та 3-кімнатної – 7 – 10 тисяч гривень.

Квартир на ринку нерухомості стало більше через велику кількість тих, хто виїхав. Сьогодні частина власників хоче здати чи продати свої квартири. Багато хто не готовий повертатися після пережитого до своїх домівок.

Ціна оренди житла в Бучі впала удвічі / Скриншот 24 каналу

Ірина, мешканка Бучі, яка зараз перебуває в Італії, розповідає, що будинок буде нагадувати про пережите. Тож повертатися додому поки що не планує.

Це важко психологічно, будинок буде нагадувати про пережитий страх. А ще усвідомлення, що там, в місті, відбувалося з людьми, які не встигли виїхати… Я планую повернутися в Україну, але у своєму домі в Бучі, мабуть, жити уже не буду,

– розповіла журналістам Ірина.

Новобудови не купують

Водночас забудовники розуміють, що через ріст цін на будівельні матеріали, продати новобудови за старими цінами не вийде. Попри це великі компанії ще намагаються втримувати ціни.

Рієлтори прогнозують, що з часом люди повернуться, а попит буде рости. Це призведе і до підвищення цін. Проте нинішній спад, говорить Віктор, ще триватиме, насамперед через зруйновану інфраструктуру міст.

Ситуація на Бориспільському напрямку

Ціни на житло у Борисполі / Скриншот 24 каналу

У районі Борисполя кількість клієнтів збільшилась, ціни на нерухомість не змінилися, а вартість новобудов навіть виросла, наголошує Євген Вербовський, рієлтор, який спеціалізується на продажу тутешніх будинків та ділянок.

Нерухомість тут купують в основному люди, які раніше жили в Ірпені та Бучі.

Немає середнього сегмента. Основна маса клієнтів дивиться найдешевше житло. Інша категорія – люди, яким не принципова ціна. Клієнти в основному з Київської області,

– розповідає рієлтор.

Загалом ціни на оренду тут коливається в межах 5 – 7 тисяч гривень за однокімнатну квартиру та 8 – 10 тисяч – за двокімнатну.

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