Ось п'ять будинків біля водойми в різних штатах Америки, які зараз можна придбати. Коштують вони за ціною нижчою ніж 450 тисяч доларів.

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Гамільтон, Нью-Йорк

Ціна: 439 тисяч доларів

Оновлений будинок 1974 року з чотирма спальнями / Фото CNYIS

Ворик, Нью-Йорк

Ціна: 425 тисяч доларів

Затишний будинок із двома спальнями з краєвидами на озеро Грінвуд / Фото OneKey MLS

Парк-Фоллс, Вісконсин

Ціна: 419 тисяч доларів

Головний будинок із трьома спальнями та двокімнатне гостьове помешкання / Фото Realtor

Іст-Тавас, Мічиган

Ціна: 379 900 доларів

Будинок на озері Гурон з двома спальнями / Фото Realtor

Едвардс, Міссурі

Ціна: 239 900 доларів

Будинок з двома спальнями біля озера Озаркс / Фото BDAR & LOBR MLS