Ось п'ять будинків біля водойми в різних штатах Америки, які зараз можна придбати. Коштують вони за ціною нижчою ніж 450 тисяч доларів.
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Гамільтон, Нью-Йорк
- Ціна: 439 тисяч доларів
Оновлений будинок 1974 року з чотирма спальнями / Фото CNYIS
Ворик, Нью-Йорк
- Ціна: 425 тисяч доларів
Затишний будинок із двома спальнями з краєвидами на озеро Грінвуд / Фото OneKey MLS
Парк-Фоллс, Вісконсин
- Ціна: 419 тисяч доларів
Головний будинок із трьома спальнями та двокімнатне гостьове помешкання / Фото Realtor
Іст-Тавас, Мічиган
- Ціна: 379 900 доларів
Будинок на озері Гурон з двома спальнями / Фото Realtor
Едвардс, Міссурі
- Ціна: 239 900 доларів
Будинок з двома спальнями біля озера Озаркс / Фото BDAR & LOBR MLS