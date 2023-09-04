Вот пять домов у водоема в разных штатах Америки, которые сейчас можно приобрести. Стоят они по цене ниже 450 тысяч долларов.
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Гамильтон, Нью-Йорк
- Цена: 439 тысяч долларов
Обновленный дом 1974 года с четырьмя спальнями / Фото CNYIS
Ворик, Нью-Йорк
- Цена: 425 тысяч долларов
Уютный дом с двумя спальнями с видами на озеро Гринвуд / Фото OneKey MLS
Парк-Фоллс, Висконсин
- Цена: 419 тысяч долларов
Главный дом с тремя спальнями и двухкомнатное гостевое место / Фото Realtor
Ист-Тавас, Мичиган
- Цена: 379 900 долларов
Дом на озере Гурон с двумя спальнями / Фото Realtor
Эдвардс, Миссури
- Цена: 239 900 долларов
Дом с двумя спальнями у озера Озаркс / Фото BDAR & LOBR MLS