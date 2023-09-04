Житло мрії: погляньте на ці чудові будинки біля озера за доступною ціною у США
4 вересня 2023, 23:04Читать новость на русском
Джерело:Realtor
Немає кращого будинку, ніж той, що розташований на природі. А якщо він одразу біля водойми – це взагалі ідеально.
Ось п'ять будинків біля водойми в різних штатах Америки, які зараз можна придбати. Коштують вони за ціною нижчою ніж 450 тисяч доларів.
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Гамільтон, Нью-Йорк
- Ціна: 439 тисяч доларів
Ворик, Нью-Йорк
- Ціна: 425 тисяч доларів
Парк-Фоллс, Вісконсин
- Ціна: 419 тисяч доларів
Іст-Тавас, Мічиган
- Ціна: 379 900 доларів
Едвардс, Міссурі
- Ціна: 239 900 доларів