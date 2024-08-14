Будівлі називають будинками-близнюками, адже так розповідає легенда. Що відомо про це архітектурне диво в Чернівцях і для кого його могли збудувати – дізнавайтеся в матеріалі Нерухомості 24.

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Цікаві факти про "будинки-близнюки"

Якщо глянути на фото, то здається, що будівлі є дзеркальним відображення одна одної, але це не так. До того ж насправді це один будинок, який збудували у формі літери "П".

Відстань між балконами "близнюків" така мала, що здається, ніби сусіди можуть переходити одні до одних прямо через них. Невідомо, чи мешканці будинків справді товаришують, але відомо, що вони точно є житловими. Хоча перші поверхи "дзеркальної споруди" займають магазини та кафе.

Балкони розташовані близько один до одного / Фото із Сайту міста Чернівці

За розповідями директорки Муніципальної бібліотеки Лесі Щербанюк, будинки-близнюки належали заможним чернівчанам Барберу та Кону. Їх спорудили у 1908 році за проєктом професора Промислової школи Віктора Швертнера. Будівлі вражають не лише своєю однаковістю, а й розкішною архітектурою в стилі неокласицизму з виразними ренесансними акцентами.

Два верхніх поверхи мають по три вікна, прикрашені ліпниною, та по одному балкону. А на дахах можна побачити однакові аттики.

У проході між будинками варто звернути увагу на дерев'яні двері, що ведуть до під'їздів. На них досі висять старі номерні таблички німецькою та румунською мовами, які збереглися з довоєнних та міжвоєнних років. Цікаво, що будинки-близнюки мають різну нумерацію: один і три.

Подарунок батька для доньок-близнючок чи будинок банкірів

Про будинки-близнюки чути чимало цікавих легенд. Як розповідав чернівецький екскурсовод Ярослав Адамчук, ці вишукані споруди начебто побудували два відомі банкіри. Щоб уникнути заздрощів, вони вирішили звести для себе два однакові будинки.

Інша легенда розповідає, що це був подарунок батька для своїх доньок-близнючок. Чоловік хотів, щоб сестри могли вітатися одна з одною через близько розташовані балкони.

Прохід між будинками-близнюками / Фото із Сайту міста Чернівці

Існує також легенда, що між будинками-близнюками є прохід у формі підземного тунелю, яким можна дійти до Соборної площі. Його, мовляв, зробили для того, щоб містяни мали де заховатися, якщо раптом нападуть вороги.