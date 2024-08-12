Будинок преміумкласу розташований в селі Черніїв, що біля Івано-Франківська. Наразі він є найдорожчим на ринку оренди в Прикарпатті, передає Нерухомість 24, посилаючись на дані з оголошення на OLX.
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Заміський будинок за понад 100 тисяч гривень
Розкішний будинок площею 200 метрів квадратних має два поверхи. В оголошені вказано, що він побудований з використанням соломи, дерева та інших природних матеріалів.
Ексклюзивна пропозиція оренди екобудинку з соломи. Ідеальна локація для любителів заміського тихого життя,
– зазначає авторка.
Частина будинку – скляна, тому в зоні вітальні та в спальні панорамні вікна. Інтер'єр виконаний в сучасному мінімалістському стилі за авторським дизайн-проєктом. У кімнатах переважають нейтральні тони, зокрема білий, бежевий, сірий і коричневий.
Просторі кімнати з розкішним дизайном / Фото OLX
Перший поверх:
- кухня-вітальня;
- гостьовий санвузол;
- гардеробна;
- котельня.
Другий поверх:
- три окремі спальні (одну з них дооблаштують за побажаннями орендарів);
- три балкони;
- ванна кімната.
Будинок обладнаний новими меблями та технікою. До власності належить подвір'я на 8 соток і чан.