Будинок преміумкласу розташований в селі Черніїв, що біля Івано-Франківська. Наразі він є найдорожчим на ринку оренди в Прикарпатті, передає Нерухомість 24, посилаючись на дані з оголошення на OLX.

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Заміський будинок за понад 100 тисяч гривень

Розкішний будинок площею 200 метрів квадратних має два поверхи. В оголошені вказано, що він побудований з використанням соломи, дерева та інших природних матеріалів.

Ексклюзивна пропозиція оренди екобудинку з соломи. Ідеальна локація для любителів заміського тихого життя,

– зазначає авторка.

Частина будинку – скляна, тому в зоні вітальні та в спальні панорамні вікна. Інтер'єр виконаний в сучасному мінімалістському стилі за авторським дизайн-проєктом. У кімнатах переважають нейтральні тони, зокрема білий, бежевий, сірий і коричневий.

Просторі кімнати з розкішним дизайном / Фото OLX

Перший поверх:

кухня-вітальня;

гостьовий санвузол;

гардеробна;

котельня.

Другий поверх:

три окремі спальні (одну з них дооблаштують за побажаннями орендарів);

три балкони;

ванна кімната.

Будинок обладнаний новими меблями та технікою. До власності належить подвір'я на 8 соток і чан.