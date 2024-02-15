Можуть впасти в океан: у США багатомільйонні особняки опинилися на краю скелі
Джерело:FOX News
У Каліфорнії три великі багатомільйонні будинки, розташовані на самому краю скелі. Здається, ніби вони зовсім скоро впадуть в океан.
Будинки опинилися під загрозою після того, як великий шматок берегової лінії обвалився під час нещодавнього шторму. Зараз задні частини будівель є на краю прірви.
Зверніть увагу Що таке житлова та загальна площа будівлі: пояснення девелопера
Будинки за понад десяток мільйонів під загрозою
Потужні зимові шторми з проливними дощами та ураганними поривами вітру, що повалилися на Каліфорнію, змили частину скелі.
У мережі є фото і відео, на яких видно, як три будинки, вартістю в понад десяток мільйонів доларів стоять на краю урвища. Вони розташовані в місті Дана Пойнт, що приблизно за 60 миль на південь від центру Лос-Анджелеса.
Багато піску і каміння лежить біля основи скелі приблизно за 45 метрів нижче, а хвилі розбиваються об осадові породи. Сходи, якими можна було спуститися до океану, вже змило.
За будинками на скелі постійно спостерігають фахівці. Вони вважають, що поки їм нічого не загрожує. Про це повідомила інспекторка округу Оріндж Катріна Фоулі.
"Це виглядає драматичніше, ніж є насправді", – сказала інспекторка.
Після огляду жител будівельний інспектор дійшов висновку, що структурних пошкоджень немає, і наразі не буде. Однак будівлі позначать червоною міткою. Це означатиме, що їх визнали небезпечним для проживання. Евакуацію мешканців наразі не планують.