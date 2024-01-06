Місцева асоціація рієлторів пропонує поглянути на 5 будинків, які можна придбати в п'яти найбільш засніжених містах США. Ціни на ці помешкання коливаються від 234 900 доларів до 550 тисяч доларів. Агенти кажуть, що це бюджетні варіанти на ринку.
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Ігл-Рівер, штат Аляска
- Ціна: 510 тисяч доларів
Оселя з трьома спальнями площею 216 квадратів / Фото Red Estate
Паркс, штат Аризона
Ціна: 549 900 доларів
Будиночок площею 125 квадратів в холодному місті Аризони / Фото NAMLS
Вестмінстер, штат Колорадо
- Ціна: 550 тисяч доларів
Будинок із чотирма спальнями площею 207 квадратних метрів / Фото REcolorado
Ері, штат Пенсильванія
- Ціна: 234 900 доларів
Будинок з трьома спальнями на березі озера / Фото Realtor
Сіракузи, штат Нью-Йорк
Ціна: 310 тисяч доларів
Будинок площею 209 квадратів у найбільш засніженому місті США / Фото Realtor