Местная ассоциация риелторов предлагает посмотреть на 5 домов, которые можно приобрести в пяти. наиболее заснеженных городах США. Цены на эти дома колеблются от 234 900 долларов до 550 тысяч долларов. Агенты говорят, что это бюджетные варианты на рынке.
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Игл-Ривер, штат Аляска
- Цена: 510 тысяч долларов
Дом с тремя спальнями площадью 216 квадратов / Фото Red Estate
Паркс, штат Аризона
Цена: 549 900 долларов
Дом площадью 125 квадратов в холодном городе Аризоны / Фото NAMLS
Вестминстер, штат Колорадо
- Цена: 550 тысяч долларов
Дом с четырьмя спальнями площадью 207 квадратных метров / Фото REcolorado
Эри, штат Пенсильвания
- Цена: 234 900 долларов
Дом с тремя спальнями на берегу озера / Фото Realtor
Сиракуза, штат Нью-Йорк
Цена: 310 тысяч долларов
Дом площадью 209 квадратов в самом заснеженном городе США / Фото Realtor