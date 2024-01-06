Местная ассоциация риелторов предлагает посмотреть на 5 домов, которые можно приобрести в пяти. наиболее заснеженных городах США. Цены на эти дома колеблются от 234 900 долларов до 550 тысяч долларов. Агенты говорят, что это бюджетные варианты на рынке.

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Игл-Ривер, штат Аляска

Цена: 510 тысяч долларов

Дом с тремя спальнями площадью 216 квадратов / Фото Red Estate

Паркс, штат Аризона

Цена: 549 900 долларов

Дом площадью 125 квадратов в холодном городе Аризоны / Фото NAMLS

Вестминстер, штат Колорадо

Цена: 550 тысяч долларов

Дом с четырьмя спальнями площадью 207 квадратных метров / Фото REcolorado

Эри, штат Пенсильвания

Цена: 234 900 долларов

Дом с тремя спальнями на берегу озера / Фото Realtor

Сиракуза, штат Нью-Йорк

Цена: 310 тысяч долларов

Дом площадью 209 квадратов в самом заснеженном городе США / Фото Realtor