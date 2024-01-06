Скільки коштують будинки у найбільш засніжених містах США: ось 5 затишних помешкань
Джерело:Realtor
Багато родин у США мріяли провести свята в засніжених містах, проте були розчаровані погодою. Насправді "білих міст" є не так багато, як і будинків, які можна придбати там за ненайвищу ціну.
Місцева асоціація рієлторів пропонує поглянути на 5 будинків, які можна придбати в п'яти найбільш засніжених містах США. Ціни на ці помешкання коливаються від 234 900 доларів до 550 тисяч доларів. Агенти кажуть, що це бюджетні варіанти на ринку.
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Ігл-Рівер, штат Аляска
- Ціна: 510 тисяч доларів
Паркс, штат Аризона
Ціна: 549 900 доларів
Вестмінстер, штат Колорадо
- Ціна: 550 тисяч доларів
Ері, штат Пенсильванія
- Ціна: 234 900 доларів
Сіракузи, штат Нью-Йорк
Ціна: 310 тисяч доларів