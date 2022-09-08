Містечко в провінції Палермо анонсувало розпродаж будинків по 1 євро: що пропонують покупцям

Невелике містечко Петралія-Сопрана в провінції Палермо доєдналося до розпродажу нерухомості за символічною сумою. Влада муніципалітету пропонує придбати нерухомість за 1 євро (36,54 гривень).

Як і в багатьох інших населених пунктах Італії, муніципальна адміністрація прагне боротися із депопуляцією. Ще одна мета проєкту – відбудувати історичний центр містечка Петралія-Сопрана.

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Для чого муніципалітет запустив розпродаж

Як повідомляють ЗМІ, через неспроможність невеличкого міста самостійно впоратися із руйнуваннями старого житла, влада вирішила заручитися підтримкою інвесторів. Муніципалітет стане посередником між продавцями, тобто власниками будівель у центрі міста та потенційними покупцями. Зараз адміністрація розпочала збирати дані осіб, які згодні віддати закинути історичні об'єкти.

Найкрасивіше містечко Італії розпродає будинки по 1 євро / Фото booking

Після того, як адміністрація Петралія-Сопрани сформує єдину базу продавців, муніципалітет опублікує умови купівлі житла. Наразі відомо, що містечко прагне розвивати свій туристичний потенціал, тож нерухомість можна буде використовувати для облаштування готелів чи хостелів.

Переваги життя у містечку Петралія-Сопрана



Історичний центр містечка Петралія-Сопрана / Фото Shutterstock

Петралія-Сопрана – невелике містечко в провінції Палермо, яке є частиною парку Мадоні. Адміністрація зазначає, що майбутні власники житла отримають змогу поселитися біля одного із унікальних оглядових майданчиків Італії:

Лорето, звідки відкривається краєвид на Етну, Енну, Кальтаніссетту та долину річки Імера;

Бельведер-дель-Карміне з панорамою Західної Сицилії у бік Палермо;

П'яцца Дуомо, звідки можна розгледіти Ганджі та гору Етна.

Окрім іншого, Петралія-Сопрана неодноразово отримувала титул найкрасивішого містечка Італії.