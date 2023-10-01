Дивно, як сучасний стиль середини 20 вистояв, зберігся та знову з'явився. Більшість новозбудованих помешкань сьогодні витончено нагадують тенденції, які були популярні в середині 1940-х і в 1970-х роках. Ви будете здивовані тим, що житло, яке було шанобливо та зі смаком відреставроване, може мати такий же чудовий вигляд, як теперішні будинки.

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Пропонуємо переглянути п'ять чудових будинків, які зараз доступні на ринку за вигідною ціною – усі коштують до 600 тисяч доларів.

Трентон, Вісконсин

Ціна: 579 900 доларів

Будинок із чотирма спальнями та трьома ванними 1970-го року / Фото Realtor

Г'юстон, Техас

Ціна: 327 500 доларів

Будинок з трьома спальнями та двома ванними 1960-х / Фото Realtor

Чаттануга, Теннессі

Ціна: 479 900 доларів

Будинок з трьома спальнями та двома ванними 1959 року / Фото Realtor

Міддлтон, Вісконсин

Ціна: 600 тисяч доларів

Будинок на приватній лісистій ділянці з трьома спальнями та двома ванними / Фото Realtor

Су-Фолс, Південна Дакота

Ціна: 370 тисяч доларів

Будинок 1961 року з трьома спальнями та трьома ванними / Фото Rase