Удивительно, как современный стиль середины 20 выстоял, сохранился и снова появился. Большинство новых домов сегодня изящно напоминают тенденции, которые были популярны в середине 1940-х и в 1970-х годах. Вы будете удивлены тем, что жилье, которое было уважительно и со вкусом отреставрировано, может выглядеть так же прекрасно, как нынешние дома.
Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.
Предлагаем просмотреть пять замечательных домов, которые сейчас доступны на рынке по выгодной цене – все стоят до 600 тысяч долларов.
Трентон, Висконсин
- Цена: 579 900 долларов
Дом с четырьмя спальнями и тремя ванными 1970-го года / Фото Realtor
Хьюстон, Техас
- Цена: 327 500 долларов
Дом с тремя спальнями и двумя ванными 1960-х / Фото Realtor
Чаттонуга, Теннесси
- Цена: 479 900 долларов
Дом с тремя спальнями и двумя ванными 1959 года / Фото Realtor
Миддлтон, Висконсин
- Цена: 600 тысяч долларов
Дом на частном лесистом участке с тремя спальнями и двумя ванными / Фото Realtor
Су-Фолс, Южная Дакота
- Цена: 370 тысяч долларов
Дом 1961 года с тремя спальнями и тремя ванными / Фото Rase