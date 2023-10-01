Для поціновувачів ретро: у США пронують цікаві будинки за вигідною ціною

Розсувні двері, скляні стіни та широкі плани поверхів – усе це нагадує стандартні елементи сучасних розкішних будинків. Та насправі усім цим насолоджуватися ще в 40-ві та 70-ті роки. Ось п'ять будинків ретро, які нічим не гірші за сучасні.

Дивно, як сучасний стиль середини 20 вистояв, зберігся та знову з'явився. Більшість новозбудованих помешкань сьогодні витончено нагадують тенденції, які були популярні в середині 1940-х і в 1970-х роках. Ви будете здивовані тим, що житло, яке було шанобливо та зі смаком відреставроване, може мати такий же чудовий вигляд, як теперішні будинки.

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Пропонуємо переглянути п'ять чудових будинків, які зараз доступні на ринку за вигідною ціною – усі коштують до 600 тисяч доларів.

Трентон, Вісконсин

Ціна: 579 900 доларів

Будинок із чотирма спальнями та трьома ванними 1970-го року / Фото Realtor

Г'юстон, Техас

Ціна: 327 500 доларів

Будинок з трьома спальнями та двома ванними 1960-х / Фото Realtor

Чаттануга, Теннессі

Ціна: 479 900 доларів

Будинок з трьома спальнями та двома ванними 1959 року / Фото Realtor

Міддлтон, Вісконсин

Ціна: 600 тисяч доларів

Будинок на приватній лісистій ділянці з трьома спальнями та двома ванними / Фото Realtor

Су-Фолс, Південна Дакота

Ціна: 370 тисяч доларів

Будинок 1961 року з трьома спальнями та трьома ванними / Фото Rase