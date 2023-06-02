Саме тому простори із зеленими деталями у вигляді вазонів виглядають затишнішими, а панорамні вікна у будинках гарантують наплив покупців власникам нерухомості. Як у цих будинках вдалось знайти баланс, дивіться далі у добірці.
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Природа навколо цього будинку не завадила дизайнерам створити унікальний архітектурний витвір неординарної форми
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