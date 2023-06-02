Саме тому простори із зеленими деталями у вигляді вазонів виглядають затишнішими, а панорамні вікна у будинках гарантують наплив покупців власникам нерухомості. Як у цих будинках вдалось знайти баланс, дивіться далі у добірці.

Цікаво КН РІЕЛ поповнила портфель реалізованих будинків у Києві: особливості ЖК Ok'Land

Ці будинки вражають

Дизайнери створили штучний ботанічний сад з неймовірною атмосферою та додали столики і смачну їжу

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Темні глибокі кольори та правильне освітлення: ці акценти чудово доповнили природні мотиви у спальні, яка розтяглась посеред лісу

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Розкішний проєкт будинку в обіймах природи: панорамні вікна дозволяють повністю порину в атмосферу розслаблення



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Ще один ресторан посеред зеленого декору та холодного затишку



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Ліс за вікном, спокійне віддзеркалення, природні покриття на стінах та правильні барви – у цій ванні ідеальне все



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Ще одна ванна кімната, яка автоматично стає улюбленим місцем у будинку



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Природа навколо цього будинку не завадила дизайнерам створити унікальний архітектурний витвір неординарної форми



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А тепер уявімо цей простір без згадок природи: він автоматично втратив би всі овації



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Аж хочеться зазирнути всередину цих мініпечер, які розташувались всередині багатоповерхівки



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Зелений оазис серед міста: отримати парк на висоті пташиного польоту та з унікальними краєвидами – це мрія



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Геометрія та природне доповнення: ці мотиви вдалось поєднати



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