Именно поэтому просторы с зелеными деталями в виде вазонов выглядят более уютными, а панорамные окна в домах гарантируют наплыв покупателей владельцам недвижимости. Как в этих домах удалось найти баланс, смотрите дальше в подборке.

Интересно КН РИЭЛ пополнила портфель реализуемых домов в Киеве: особенности ЖК Ok'Land

Эти дома поражают

Дизайнеры создали искусственный ботанический сад с невероятной атмосферой и добавили столики и вкусную еду

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Темные глубокие цвета и правильное освещение: эти акценты прекрасно дополнили естественные мотивы в растянувшейся посреди леса спальне

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Роскошный проект дома в объятиях природы: панорамные окна позволяют полностью погружаться в атмосферу расслабления



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Еще один ресторан среди зеленого декора и холодного уюта



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Лес за окном, спокойное отражение, естественные покрытия на стенах и правильные краски – в этой ванне идеальное все



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Еще одна ванная, которая автоматически становится любимым местом в доме



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Природа вокруг этого дома не помешала дизайнерам создать уникальное архитектурное произведение неординарной формы



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А теперь представим это пространство без упоминаний природы: оно автоматически потеряло бы все овации



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Даже хочется заглянуть внутрь этих минипечер, которые расположились внутри многоэтажки



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Зеленый оазис среди города: получить парк на высоте птичьего полета и с уникальными видами – это мечта



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Геометрия и природное дополнение: эти мотивы удалось соединить



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