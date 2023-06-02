У це неможливо повірити: як природа доповнила дизайн цих осель

2 червня 2023, 22:08
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Джерело:

Boredpanda

Природні мотиви – невіддільна частина навіть найсучаснішого життя. Зелені барви – це гарант спокою, чистого повітря та розслаблення, яке не замінить жоден штучний винахід людства.

Саме тому простори із зеленими деталями у вигляді вазонів виглядають затишнішими, а панорамні вікна у будинках гарантують наплив покупців власникам нерухомості. Як у цих будинках вдалось знайти баланс, дивіться далі у добірці.

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Ці будинки вражають

Дизайнери створили штучний ботанічний сад з неймовірною атмосферою та додали столики і смачну їжу

Фото Boredpanda

Темні глибокі кольори та правильне освітлення: ці акценти чудово доповнили природні мотиви у спальні, яка розтяглась посеред лісу

Фото Boredpanda

Розкішний проєкт будинку в обіймах природи: панорамні вікна дозволяють повністю порину в атмосферу розслаблення


Фото Boredpanda

Ще один ресторан посеред зеленого декору та холодного затишку


Фото Boredpanda

Ліс за вікном, спокійне віддзеркалення, природні покриття на стінах та правильні барви – у цій ванні ідеальне все


Фото Boredpanda

Ще одна ванна кімната, яка автоматично стає улюбленим місцем у будинку


Фото Boredpanda

Природа навколо цього будинку не завадила дизайнерам створити унікальний архітектурний витвір неординарної форми


Фото Boredpanda

А тепер уявімо цей простір без згадок природи: він автоматично втратив би всі овації


Фото Boredpanda

Аж хочеться зазирнути всередину цих мініпечер, які розташувались всередині багатоповерхівки


Фото Boredpanda

Зелений оазис серед міста: отримати парк на висоті пташиного польоту та з унікальними краєвидами – це мрія


Фото Boredpanda

Геометрія та природне доповнення: ці мотиви вдалось поєднати


Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак