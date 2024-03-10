Красиві та дешеві: 5 будинків у США, які продають за ціною до 100 тисяч доларів
Джерело:Realtor
Пристойне житло за ціною нижчою ніж 100 тисяч доларів у США знайти реально. Проте це будуть невеликі будинки та зазвичай у маленьких громадах.
Місцеві рієлтори пропонують переглянути 5 варіантів доступного житла, яке належно підготували до продажу. Усі будинки оновлені, але новим власникам, імовірно, однаково захочеться докласти до них рук.
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Детройт, штат Мічиган
- Ціна: 95 тисяч доларів
Цегляне бунгало 1930-х років має площу 105 квадратів. Відомо, що всередині є три спальні, вітальня та великий підвал. Ціну на житло нещодавно знизили — раніше вона була 4 тисячі доларів.
Робстаун, штат Техас
- Ціна: 100 тисяч доларів
Ніжно-жовтий фермерський будинок існує з 1960 року, але всередині він напрочуд сучасний.
У будинку площею 97 квадратних метрів є три спальні, кожна з яких має велике вікно. Також до власності належить велике подвір'я, яке ідеально підходить для активного відпочинку та барбекю.
Лейквуд, штат Нью-Йорк
- Ціна: 100 тисяч доларів
Приголомшливий двоповерховий будинок із затишним ґанком і мансардними вікнами. Житло збудували ще в 1935 році. Воно має площу 105 квадратів і вміщує дві спальні та одну ванну кімнату.
Чандлер, штат Техас
- Ціна: 74 500 доларів
Цей крихітний однокімнатний будинок має площу всього 34 квадратних метри. Проте разом із ним продають три ділянки землі площею 630 квадратів.
Раймонд Тауншип, штат Іллінойс
- Ціна: 85 тисяч доларів
Цей просторий будинок у селі є найбільшим у списку – його площа становить 228 квадратів. Всередині є три спальні та дві ванні кімнати, а також бібліотека, офіс та підсобне приміщення.