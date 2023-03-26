Магія природи: п'ять неймовірних будиночків що розміщені на воді

Коли погода стає теплішою, люди прагнуть жити ближче до води. Будиночки біля озера чи моря бачили всі, а як щодо помешкань, що розміщені безпосередньо на воді?

Ціна на такі будиночки коливається від 345 тисяч доларів у Флориді до 2,5 мільйона доларів у Каліфорнії.

Гідромасажні ванни, домашні кінотеатри, спальні на мансарді – ви не повірите, скільки всього вміщують ці житла І всі вони щільно пришвартовані в тихих пристанях.

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Аламеда, Каліфорнія

Ціна: 665 тисяч доларів



Помешкання на воді в Аламеді / Фото Realtor

Будиночок з однією спальнею та ванною кімнатою відкриває чудовий краєвид на Оклендський лиман. Його збудували в 1970 році, і з того часу кілька разів модернізували.

Сієтл, Каліфорнія

Ціна: 1 мільйон 798 тисяч доларів

Будиночок у Сієтлі на озері Вашингтон / Фото Realtor

"Плавучий" будинок площею 130 квадратних метрів із двома спальнями та ванною кімнатою розташований на озері Вашингтон.

На першому рівні – простора сімейна кімната з газовим каміном і театральним проєктором. Друга спальня та основний люкс також розташовані на цьому рівні, як і палуба біля води. На другому рівні – чудова кімната з вітальнею та обідньою зоною, є кухня. На даху облаштована тераса.

Саусаліто, Каліфорнія

Ціна: 2 мільйони 495 тисяч доларів

Невеликий особняк на воді в Саусаліто / Фото Realtor

Цей будиночок більше нагадує особняк. Він має три спальні та 2 ванні кімнати. Житлова площа – 230 метрів квадратних.

Тут усе першокласне – брендова кухонна техніка, паркетна підлога з французького дуба та скляна плитка у ванній. За просторим обіднім столом легко помістяться 12 осіб. У будинку навіть встановлені сонячні панелі на даху.

Портленд, Орегон

Ціна: 437 500 доларів

Будинок у Портленді / Фото Realtor

Дім у ремісничому стилі "плаває" на річці в невеликому приватному причалі Mayfair. Інтер'єр має вінтажні деталі, такі як стелі з балками, стіни з панелями, вітражі та зручне сидіння під вікном. Водночас тут є сучасна кухня з блакитною скляною плиткою. оновлені санвузли та пральня.

У будинку є дві спальні та дві ванні кімнати, а також двоповерхова майстерня. Площа – 165 квадратних метрів, є тераса.

Форт-Пірс, Флорида

Ціна: 345 тисяч доларів

Помешкання для сім'ї у Форт-Пірсі / Фото Realtor

Цей будиночок рекомендують для сімейного відпочинку. Оселя площею 106 квадратних метрів вміщує дитячу кімнату, пару кімнат із вбудованими робочими столами та основний люкс із подвійним душем і гардеробними.

На даху також є майданчик з гідромасажною ванною, барбекю, обідньою зоною та зоною для відпочинку, а також стіною з проєктором просто неба для сімейних кіновечорів.