Цена на такие домики колеблется от 345 тысяч долларов во Флориде до 2,5 миллионов долларов в Калифорнии.

Гидромассажные ванны, домашние кинотеатры, спальни на мансарде – вы не поверите, сколько всего вмещают эти жилища. И все они плотно пришвартованы в тихих пристанях.

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Аламедо, Калифорния

Цена: 665 тысяч долларов



Жилье на воде в Аламеде / Фото Realtor

Домик с одной спальней и ванной комнатой открывает вид на Оклендский лиман. Его построили в 1970 году и с тех пор несколько раз модернизировали.

Сиэтл, Калифорния

Цена: 1 миллион 798 тысяч долларов

Домик в Сиэтле на озере Вашингтон / Фото Realtor

"Плавучий" дом площадью 130 квадратных метров с двумя спальнями и ванной комнатой расположен на озере Вашингтон.

На первом уровне – просторная семейная комната с газовым камином и театральным проектором. Вторая спальня и основной люкс расположены на этом уровне, как и палуба у воды. На втором уровне – отличная комната с гостиной и обеденной зоной, есть кухня. На крыше обустроена терраса.

Саусалито, Калифорния

Цена: 2 миллиона 495 тысяч долларов

Небольшой особняк на воде в Саусалито / Фото Realtor

Этот домик больше напоминает особняк. В нем есть три спальни и 2 ванные комнаты. Жилая площадь – 230 квадратных метров.

Здесь все первоклассное – брендовая кухонная техника, паркетный пол из французского дуба и стеклянная плитка в ванной. За просторным обеденным столом легко поместятся 12 человек. В доме даже установлены солнечные панели на крыше.

Портленд, Орегон

Цена: 437 500 долларов

Дом в Портленде / Фото Realtor

Дом в ремесленном стиле "плавает" на реке в небольшом приватном причале Mayfair. Интерьер имеет винтажные детали, такие как потолки с балками, стены с панелями, витражи и удобное сиденье под окном. В то же время здесь есть современная кухня с голубой стеклянной плиткой. обновленные санузлы и прачечная.

В доме есть две спальни и две ванные комнаты, а также двухэтажная мастерская. Площадь – 165 квадратных метров, есть терраса.

Форт-Пирс, Флорида

Цена: 345 тысяч долларов

Апартаменты для семьи в Форт-Пирсе / Фото Realtor

Этот домик рекомендуют для семейного отдыха. Помещение площадью 106 квадратных метров вмещает детскую комнату, пару комнат со встроенными рабочими столами и люкс с двойным душем и гардеробными.

На крыше также есть площадка с гидромассажной ванной, барбекю, обеденной зоной и зоной для отдыха, а также стеной с проектором под открытым небом для семейных киновечеров.