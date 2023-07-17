Маленькі будинки з чарівними передніми ґанками – ці помешкання побудували за зразком житла в колоніальній Індії "бунгало". Вони оновлені як зовні, так і всередині, тому це чудові варіанти для людей, які не хочуть витрачати час і кошти на ремонт.

Зверніть увагу Сьому чергу ЖК "Велика Британія" від КН РІЕЛ введено в експлуатацію: що пропонують мешканцям

Джексонвілл, Флорида

Ціна: 295 тисяч доларів

Житло збудували ще в 1924 році, та воно чудово збереглося / Фото NEF MLS

Гроув-Сіті, Пенсільванія

Ціна: 295 тисяч доларів

Будинок вміщує аж п'ять спалень / Фото Realtor

Мемфіс, Теннесі

Ціна: 284 тисячі доларів



Житло продають з подвір'ям площею майже 900 квадратних метрів / Фото Realtor

Таскамбія, Алабама

Ціна: 249 950 доларів



Цей будинок має найбільше кімнат / Фото Realtor

Тіфтон, Джорджія

Ціна: 295 тисяч доларів

Будинок використовували як офіс, але його можна переоблаштувати на житловий / Фото Realtor