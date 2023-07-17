Маленькі будинки з чарівними передніми ґанками – ці помешкання побудували за зразком житла в колоніальній Індії "бунгало". Вони оновлені як зовні, так і всередині, тому це чудові варіанти для людей, які не хочуть витрачати час і кошти на ремонт.
Зверніть увагу Сьому чергу ЖК "Велика Британія" від КН РІЕЛ введено в експлуатацію: що пропонують мешканцям
Джексонвілл, Флорида
- Ціна: 295 тисяч доларів
Житло збудували ще в 1924 році, та воно чудово збереглося / Фото NEF MLS
Гроув-Сіті, Пенсільванія
- Ціна: 295 тисяч доларів
Будинок вміщує аж п'ять спалень / Фото Realtor
Мемфіс, Теннесі
- Ціна: 284 тисячі доларів
Житло продають з подвір'ям площею майже 900 квадратних метрів / Фото Realtor
Таскамбія, Алабама
- Ціна: 249 950 доларів
Цей будинок має найбільше кімнат / Фото Realtor
Тіфтон, Джорджія
- Ціна: 295 тисяч доларів
Будинок використовували як офіс, але його можна переоблаштувати на житловий / Фото Realtor