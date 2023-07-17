Маленькие дома с волшебными передними крыльцами – эти дома построили по образцу жилья в колониальной Индии "бунгало". Они обновлены как снаружи, так и внутри, поэтому это отличные варианты для людей, которые не хотят тратить время и средства на ремонт.
Обратите внимание В первую очередь ЖК "Великобритания" от КН РИЭЛ введено в эксплуатацию: что предлагают жильцам
Джексонвилл, Флорида
- Цена: 295 тысяч долларов
Жилье построили еще в 1924 году, но оно отлично сохранилось / Фото NEF MLS
Гроув-Сити, Пенсильвания
- Цена: 295 тысяч долларов
Дом вмещает пять спален / Фото Realtor
Мемфис, Теннесси
- Цена: 284 тысячи долларов
Жилье продают со двором площадью почти 900 квадратных метров / Фото Realtor
Тоскомбия, Алабама
- Цена: 249 950 долларов
Этот дом имеет больше комнат / Фото Realtor
Тифтон, Джорджия
- Цена: 295 тысяч долларов
Дом использовали как офис, но его можно переоборудовать в жилой / Фото Realtor