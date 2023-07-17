Вигідні пропозиції у США: погляньте на 5 гарних будинків за ціною до 300 тисяч доларів

17 липня 2023, 15:34
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Джерело:

Realtor

Гарний будинок за доступною ціною у США знайти не так вже й легко. Тому ці 5 свіжих пропозицій у різних штатах вам сподобаються.

Маленькі будинки з чарівними передніми ґанками – ці помешкання побудували за зразком житла в колоніальній Індії "бунгало". Вони оновлені як зовні, так і всередині, тому це чудові варіанти для людей, які не хочуть витрачати час і кошти на ремонт.

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Джексонвілл, Флорида

  • Ціна: 295 тисяч доларів

Житло збудували ще в 1924 році, та воно чудово збереглося / Фото NEF MLS

Гроув-Сіті, Пенсільванія

  • Ціна: 295 тисяч доларів

Будинок вміщує аж п'ять спалень / Фото Realtor

Мемфіс, Теннесі

  • Ціна: 284 тисячі доларів


Житло продають з подвір'ям площею майже 900 квадратних метрів / Фото Realtor

Таскамбія, Алабама

  • Ціна: 249 950 доларів


Цей будинок має найбільше кімнат / Фото Realtor

Тіфтон, Джорджія

  • Ціна: 295 тисяч доларів

Будинок використовували як офіс, але його можна переоблаштувати на житловий / Фото Realtor

Автор: Марта Кушка