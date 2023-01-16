Будмайданчики, на яких триває робота, відвідали депутати Закарпатської обласної ради. На якому етапі зведення модульних будинків – далі.

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Де облаштують модульні містечка та який вони матимуть вигляд

Як повідомляє пресслужба Закарпатської обласної ради, 11 модульних будиночків для переселенців зводять в Мукачеві, інші – у Сваляві та селищі міського типу Середнє.



На Закарпатті триває будівництво модульних будинків / Фото Закарпатська обласна рада

Наразі тут завершуються внутрішні ремонтні роботи. Однак, констатують посадовці, темпи будівництва модульних споруд не достатньо динамічні, відтак заселення нових мешканців дещо відтерміновується.



На Закарпатті триває будівництво модульних будинків / Фото Закарпатська обласна рада

У кожному будиночку є по 2 житлові кімнати, кухня і санвузол, передбачені системи обігріву, всі приміщення – утеплені. Крім того, підведені необхідні комунікації: водопостачання, водовідведення й електропостачання.



На Закарпатті триває будівництво модульних будинків / Фото Закарпатська обласна рада

Навколо модульного містечка проведено благоустрій: біля будівель доріжки вимощені бруківкою та встановлена огорожа.



На Закарпатті триває будівництво модульних будинків / Фото Закарпатська обласна рада



На Закарпатті триває будівництво модульних будинків / Фото Закарпатська обласна рада

Модульні містечка в Україні: останнє