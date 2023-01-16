Стройплощадки, на которых идет работа, посетили депутаты Закарпатского областного совета. На каком этапе возведения модульных домов – дальше.
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Где обустроят модульные городки и какой они будут выглядеть
Как сообщает пресс-служба Закарпатского областного совета, 11 модульных домиков для переселенцев. возводят в Мукачево, другие – в Сваляве да поселки городского типа Среднее.
На Закарпатье продолжается строительство модульных домов / Фото Закарпатский областной совет
Здесь завершаются внутренние ремонтные работы. Однако, констатируют чиновники, темпы строительства модульных сооружений недостаточно динамичны, поэтому заселение новых жителей несколько откладывается.
На Закарпатье продолжается строительство модульных домов / Фото Закарпатский областной совет
В каждом домике есть по 2 жилые комнаты, кухня и санузел, предусмотрены системы обогрева, все помещения – утеплены. Кроме того, подведены необходимые коммуникации: водоснабжение, водоотвод и электроснабжение.
На Закарпатье продолжается строительство модульных домов / Фото Закарпатский областной совет
Вокруг модульного городка проведено благоустройство: у зданий дорожки вымощены брусчаткой и установлен ограждение.
На Закарпатье продолжается строительство модульных домов / Фото Закарпатский областной совет
На Закарпатье продолжается строительство модульных домов / Фото Закарпатский областной совет
Модульные городки в Украине: последнее
- Первые блоки новых модульных домов, предоставленные Чехией, прибыли в Черновцы. Сообщается, что новое временное жилье будет оснащено всем необходимым: холодильником, панелями для приготовления пищи, стиральными машинами.
- Модульный городок, для людей, потерявших свое жилье в результате военных действий России, открыли в Гостомельской территориальной общине.
- Красный Крест профинансирует строительство жилья для вынужденных переселенцев из Луганской области. Поселение обустроят в Закарпатье. На реализацию проекта выделят 2 миллиона долларов.