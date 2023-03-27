Американець перетворив сарай на затишний будиночок: тепер він заробляє на оренді

Чоловік витратив на капітальне переобладнання та ремонт близько 37 тисяч доларів. Зараз він здає будиночок в оренду.

Маленький будиночок розташований у сонячному Сан-Антоніо. Він займає лише 23 метри квадратні.

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Дім зі старого сараю

Даніель Салас був у захваті від нерухомості, яку побачив під час подорожі зі своєю дружиною. Подружжя оселилося в невеличкому домі, де зовсім мало місця. Це давало їм можливість проводити більше часу разом. Тоді ж він і вирішив створити колоритне житло, яке тепер здає в оренду відпочивальникам.



Вітальня в будиночку / Фото Youtube

Салас почав досліджувати крихітні будинки під час пандемії. Це був проєкт, за який він завжди хотів узятися. Проте лише навесні 2021 року сарай місцевого жителя привернув його увагу. Продавець просив за нього дуже розумну ціну, тому відмовитися було важко.

Даніель почав працювати над "перетворенням" у той самий день. Загалом йому довелося прокласти сантехніку, отримати дозволи, електрику тощо. У жовтні 2022 року ремонт завершили.



Ванна кімната / Фото Youtube

Напередодні нового року подружжя перше здало будиночок в оренду. Зараз чоловік з дружиною мають постійний потік відвідувачів. Ціна на помешкання стартує приблизно від 74 доларів за ніч.