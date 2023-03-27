Маленький домик расположен в солнечном Сан-Антонио. Он занимает всего 23 метра квадратных.

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Дом из старого сарая

Даниэль Салас был в восторге от недвижимости, которую увидел во время путешествия со своей женой. Супруги поселились в небольшом доме, где совсем мало места. Это давало им возможность проводить больше времени вместе. Тогда же он решил создать колоритное жилье, которое теперь сдает в аренду отдыхающим.



Гостиная в домике / Фото Youtube

Салас стал исследовать крошечные дома во время пандемии. Это был проект, за который он всегда хотел взяться. Однако весной 2021 года сарай местного жителя привлек его внимание. Продавец просил за него очень разумную цену, поэтому отказаться было тяжело.

Даниэль начал работать над "превращением" в тот же день. В общем, ему пришлось проложить сантехнику, получить разрешения, электричество и другое. В октябре 2022 года ремонт был завершен.



Ванная комната / Фото Youtube

В канун нового года супруги первые сдали домик в аренду. Сейчас у них постоянный поток посетителей. Цена на дом стартует примерно от 74 долларов за ночь.