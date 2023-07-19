Будинок нагадує домівку Барбі не лише через кольори – він дуже схожий і формами. Якщо фанати захочуть придбати будинок, то мають заплатити понад 1,55 мільйона доларів. Агенти чекатимуть на пропозиції.

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Рожевий особняк Барбі

Казкова нерухомість має площу 1448 квадратних метрів та вміщує п'ять спалень. Він розташований зовсім близько до узбережжя океану.

"Ви не можете пропустити культовий Рожевий дім, коли ви повертаєте з Агнес-Вотер і прямуєте до 1770. Його яскраві кольори видно за 2 кілометри", – підказує місце розташування агент Гордон Крістіан.

Будинок Барбі в Австралії / Фото Realestate

У власності є два помешкання: головний будинок з трьома спальнями, двома ванними кімнатами, двома терасами, офісом і майстернею; додаткове помешкання з двома спальнями, ванною кімнатою, вітальнею та верандою. Надворі теперішні власники облаштували чудовий басейн та зону для відпочинку.

Басейн з відпочинковою зоною / Фото Realestate

Всередині помешкання максимально просте з досить дивним поєднанням кольорів. Ніхто навіть не подумав би, що тут такий інтер'єр, зважаючи на зовнішній вигляд особняка.



Інтер'єр не надто привабливий / Фото Realestate

Є підозра, що будинок викличе ажіотаж на ринку. Адже зараз в Австралії та інших країнах транслюють новий фільм "Барбі" з Марго Роббі.