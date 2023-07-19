Дом напоминает дом Барби не только из-за цвета – он очень похож и по формам. Если фанаты захотят приобрести дом, то должны заплатить более 1,55 миллионов долларов. Агенты будут ждать предложения.

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Розовый особняк Барби

Сказочная недвижимость площадью 1448 квадратных метров и вмещает пять спален. Он расположен совсем близко к побережью океана.

"Вы не можете пропустить культовый Розовый дом, когда вы возвращаетесь из Агнес-Вотер и следуете к 1770 году. Его яркие цвета видны за 2 километра", – подсказывает местоположение агент Гордон Кристиан.

Дом Барби в Австралии / Фото Realestate

В собственности есть два помещения: главный дом с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, двумя террасами, офисом и мастерской; дополнительные апартаменты с двумя спальнями, ванной комнатой, гостиной и верандой. На дворе нынешние владельцы обустроили отличный бассейн и зону отдыха.

Бассейн с зоной отдыха / Фото Realestate

Внутри квартира очень проста с довольно странным сочетанием цветов. Никто даже не подумал бы, что здесь такой интерьер, учитывая внешний вид особняка.



Интерьер не слишком привлекателен / Фото Realestate

Есть подозрение, что здание вызовет ажиотаж на рынке. Ведь сейчас в Австралии и других странах транслируют новый фильм "Барби" из Марго Робби.