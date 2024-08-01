Великий будинок біля моря продають лише за 7 тисяч доларів: розташування та фото

На Одещині продають великий будинок площею 88,7 квадрата всього лиш за 7 тисяч доларів. Він розташований у селі, що близько до моря.

Раніше ціна будинку становила 8 тисяч доларів, але тепер авторка оголошення знизила вартість. Будинок продають у Лимані, повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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У якому стані будинок за 7 тисяч доларів

Житло продають разом із господарськими будівлями та літньою кухнею. Будинок пропонує сам власник, без посередників.

Продається будинок (загальна площа – 88,7 квадратного метра, житлова площа – 45,1 квадратного метра) із господарськими спорудами та літньою кухнею. У дворі є арка з виноградником, що дає плоди. Дві місткості для збору дощової води. Присадибна ділянка доглянута (загальна площа 0,5 гектара),

– описує авторка оголошення.

Будинок у досить гарному стані / Фото OLX

Вона додає, що будинок у хорошому стані та додає фото двох із п'яти кімнат. На світлинах видно, що кімнати справді в непоганому стані. Майбутнім власникам доведеться лише трохи їх оновити.

Авторка розповідає про житло без прикрас. Вона зазначає, що будинок продають без меблів і техніки, а туалет розташований надворі. Також до оселі не проведені комунікації. Власне, всі ці недоліки й пояснюють таку низьку вартість.

Лиман дуже близько до моря / Дані Google Maps

До найближчої бази відпочинку йти лише п'ять кілометрів, тому до моря справді недалеко.