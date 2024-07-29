Квартира розташована на другому поверсі 21-поверхової новобудови, пишуть на OLX. Вартість житла складає 38 тисяч доларів, тобто близько 1,5 мільйона гривень, передає Нерухомість 24.

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Що облаштували у квартирі площею 14 квадратів

У квартирі є кухонна зона, "вітальня" та окремий санвузол. В оголошенні вказано, що квартиру продають з побутовою технікою, а от меблів там, очевидно, немає.

Продається приміщення 14,5 квадратів, яке можна використовувати як квартиру. Все необхідне наявне (санвузол, кухня з побутовою технікою тощо,

– мовиться в оголошенні.



Кухонна зона / Фото OLX

Будинок, де розташована квартира, здали в експлуатацію у 2011 році. Тому помешкання в гарному стані, із сучасним ремонтом.

"У будинку створене ОСББ, тарифи помірні та обґрунтовані. Неподалік Володимирський ринок, станція метро "Палац "Україна", спортивний клуб "Спорт Лайф", – пише автор.



Сучасний інтер'єр / Фото OLX

Якщо порівнювати вартість цієї квартири з цінами на житло в Києві, то за ці кошти можна купити повноцінну однокімнатну квартиру в хрущовці.

До слова, найдешевше житло в столиці продають у хрущовках та панельках. Однокімнатна квартира там в середньому коштує 41 тисячу доларів, двокімнатна – 55 тисяч та 60 тисяч доларів відповідно, а трикімнатна – 71 тисячу за хрущовку та 73 тисячі за панельку.