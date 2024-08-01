Ранее цена дома составляла 8 тысяч долларов, но теперь автор объявления снизила стоимость. Дом продают в Лимане, сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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В каком состоянии дом за 7 тысяч долларов

Жилье продают вместе с хозяйственными постройками и летней кухней. Дом предлагает сам владелец, без посредников.

Продается дом (общая площадь – 88,7 квадратного метра, жилая площадь – 45,1 квадратного метра) с хозяйственными постройками и летней кухней. Во дворе есть арка с виноградником, что дает плоды. Две емкости для сбора дождевой воды. Приусадебный участок ухоженный (общая площадь 0,5 гектара),

– описывает автор объявления.

Дом в достаточно хорошем состоянии / Фото OLX

Она добавляет, что дом в хорошем состоянии и добавляет фото двух из пяти комнат. На фотографиях видно, что комнаты действительно в неплохом состоянии. Будущим владельцам придется лишь немного их обновить.

Автор рассказывает о жилье без прикрас. Она отмечает, что дом продают без мебели и техники, а туалет расположен на улице. Также в дом не проведены коммуникации. Собственно, все эти недостатки и объясняют такую низкую стоимость.

Лиман очень близко к морю / Данные Google Maps

До ближайшей базы отдыха идти всего пять километров, поэтому до моря действительно недалеко.