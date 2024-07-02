В Одесі продають дачу за 20 метрів від моря: скільки коштує такий будиночок

В Одесі пропонують багато нерухомості біля моря, але вартість такого житла відповідно висока. Попри це, є і доступні варіанти житла, наприклад дерев'яні помешкання, які можна використовувати як дачі.

В Одесі продають дерев'яний будиночок у другому ряді, тобто до моря йти 20 метрів. Його вартість становить всього 13 тисяч доларів, тобто близько 530 тисяч гривень, повідомляє Нерухомість 24, посилаючись на дані оголошення з OLX.

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Прибережна дача в Одесі

Житло площею 40 квадратних метрів вмішує аж три кімнати, кухню та ванну кімнату з душем. Всередині воно затишне й охайне, з необхідними меблями та технікою.

Каналізація міська, газ балон, світло, вода, інтернет, кабельне телебачення, 3 кімнатки санвузол та літня кухня і дворик,

– зазначено в оголошенні.

Авторка пише, що в оренду дачу не здавали. "Все залишається як на фото, заходь і насолоджуйся морем", – додає Олена.

Простий і затишний інтер'єр / Фото OLX

Будинок у горах за 9 тисяч доларів

Прихильники гірського відпочинку можуть знайти дешеве житло в Карпатах. Наприклад, у селі на Косівщині пропонують житло всього за 9 тисяч доларів.

Будинок утеплений пінопластом, там є електроенергія, але немає водопостачання. Він розташований у гарному місці, близько до лісу. Проте новому власнику, найімовірніше, потрібно буде вкластися в ремонт.