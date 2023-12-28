Будинок площею 185 квадратних метрів з двома спальнями коштує аж 9 мільйонів доларів. Проте агенти з продажу акцентують на локації помешкання і неймовірних краєвидах на Тихий океан, мовляв, ціна виправдана.

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Будинок з 180-градусним краєвидом на Тихий океан

Розкішний триповерховий будинок завершили у 1999 році. Його спроєктував відомий архітектор для себе, що є рідкістю, адже зазвичай будівничі роблять це на замовлення. Архітектор повною мірою скористався перевагами чудового розташування, адже кожен куточок рясно освітлений і "прикрашений природою".

В інтер'єрі будинку вдало поєднано скляні стіни, дерев'яні панелі та індустріальні елементи. Із зон вітальні, їдальні та кухні відкривається неперевершена панорама на океан, а дві спальні внизу випромінюють комфорт і спокій.

Не будинок, а сучасна архітектурна перлина / Фото Sotheby's International Realty

Яскраві гвинтові сходи максимізують простір, додаючи цікавої візуальної родзинки. Вони ведуть до великої тераси на даху з облаштованою відпочинковою зоною. Це ідеальний експонат для любителів класичної модерністської архітектури та пляжу.

До речі, цю розкіш презентували в журналі L'architettura cronache e storia. Будинок отримав почесну нагороду Американського інституту архітекторів.