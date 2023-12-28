Дом площадью 185 квадратных метров с двумя спальнями стоит 9 миллионов долларов. Однако агенты по продаже акцентируют внимание на локации помещений и невероятных пейзажах на Тихий океан, мол, цена оправдана.

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Дом с 180-градусным видом на Тихий океан

Роскошный трехэтажный дом завершили в 1999 году. Его спроектировал известный архитектор для себя, что является редкостью, ведь обычно строители делают это по заказу. Архитектор в полной мере воспользовался преимуществами прекрасного расположения, ведь каждый уголок обильно освещен и украшен природой.

В интерьере дома удачно совмещены стеклянные стены, деревянные панели и индустриальные элементы. Из зон гостиной, столовой и кухни открывается непревзойденная панорама на океан, а две спальни внизу излучают комфорт и спокойствие.

Не дом, а современная архитектурная жемчужина / Фото Sotheby's International Realty

Яркая винтовая лестница максимизирует пространство, добавляя интересную визуальную изюминку. Они ведут к большой террасе на крыше с обустроенной зоной отдыха. Это идеальный экспонат для любителей классической модернистской архитектуры и пляжа.

Кстати, эту роскошь представили в журнале L'architettura cronache e storia. Дом получил почетную награду Американского института архитекторов.