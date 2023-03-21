Ультрасучасний будинок був спроєктований архітектором Роном Голдманом. Його точна вартість становить 21 мільйон доларів.

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Що можна побачити всередині

Загальна площа нерухомості – близько 325 квадратних метрів. Це двоповерховий будинок, що вміщує чотири спальні та три ванні кімнати. Усі вікна в помешканні – панорамні, а двері – прозорі. Це дає можливість насолодитися неймовірним виглядом на океан.

Через панорамні вікна чудово видно океан / Фото Sterling Reed

Також тут є величезний балкон і приватна тераса. Нещодавно встановили сонячні панелі та зарядні пристрої для електромобілів.

Розкішний дім у сучасному стилі / Фото Sterling Reed

Тут знімали "Сутичку" 1995 року

Підступний злочинець може дозволити собі один із найкрасивіших будинків Малібу на березі океану. Принаймні це побачили глядачі в кримінальному трилері 1995 року "Сутичка" або "Спека".

Цей будинок у фільмі використовувався як резиденція злочинця, якого зіграв Роберт Де Ніро. Детективом поліції Лос-Анджелеса, який переслідував Де Ніро був Аль Пачіно.

Написаний і знятий Майклом Манном у 1995 році, "Спека" вважається одним із найкращих кримінальних фільмів кіно. Це був перший раз, коли Де Ніро та Пачіно знімалися в одній сцені.